Шнуров отреагировал на повышение цен на водку матерным стихотворением

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на решение властей повысить цены на водку матерным стихотворением. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Музыкант вспомнил о запрете в Санкт-Петербурге продажи алкоголя в маленьких придомовых барах, возмутившись действиями чиновников.

Новостей читаю сводку,

Толлинги и холивары.

Поползла цена на водку,

В Питере закрылись бары.

Мне вы что не говорите,

Ясно все без всяких или.

Вы чего там, ***** [черт возьми], творите,

Все мозги что ль обнулили?

Шнуров возмутился решением властей повысить цены на водку, которая, по его мнению, остается единственным досугом у россиян при отсутствии любых перспектив.

Материалы по теме Не заказали, а подарил Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось

Как тут жить не накатив,

Слушать обещанья, речи,

Если нету перспектив,

И платить за отдых нечем?

Рубите как суки сук,

Все сидят пока на нем.

Есть единственный досуг —

Водочка. Гори огнем

Все, но сразу ваши хаты,

Кремль, но я о том уж пел.

Кто тут трезвый и богатый?

Жуй последний перепел!

Артист также пригрозил власти расправой, предсказав, что народ пустит чиновников на корм для собак.

Не шутите так с людями,

А то разорвется бак.

Вашими, друзья, мудями

Будем мы кормить собак.

7 июля стало известно, что Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля. В июне музыканта назначили генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего он объявил о планах объединить русских по всему миру.