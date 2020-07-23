Шнуров отреагировал на повышение цен на водку матерным стихотворением

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на решение властей повысить цены на водку матерным стихотворением. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.
Музыкант вспомнил о запрете в Санкт-Петербурге продажи алкоголя в маленьких придомовых барах, возмутившись действиями чиновников.
Новостей читаю сводку,
Толлинги и холивары.
Поползла цена на водку,
В Питере закрылись бары.
Мне вы что не говорите,
Ясно все без всяких или.
Вы чего там, ***** [черт возьми], творите,
Все мозги что ль обнулили?
Шнуров возмутился решением властей повысить цены на водку, которая, по его мнению, остается единственным досугом у россиян при отсутствии любых перспектив.
Как тут жить не накатив,
Слушать обещанья, речи,
Если нету перспектив,
И платить за отдых нечем?
Рубите как суки сук,
Все сидят пока на нем.
Есть единственный досуг —
Водочка. Гори огнем
Все, но сразу ваши хаты,
Кремль, но я о том уж пел.
Кто тут трезвый и богатый?
Жуй последний перепел!
Артист также пригрозил власти расправой, предсказав, что народ пустит чиновников на корм для собак.
Не шутите так с людями,
А то разорвется бак.
Вашими, друзья, мудями
Будем мы кормить собак.
7 июля стало известно, что Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля. В июне музыканта назначили генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего он объявил о планах объединить русских по всему миру.