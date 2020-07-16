Шнуров станет кандидатом на выборах в Госдуму

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пойдет на выборы депутатов Госдумы в качестве кандидата. О планах музыканта баллотироваться сообщил лидер Партии роста Борис Титов, передает ТАСС.

«На выборы в Госдуму он точно идет», — сказал Титов.

Сам артист эту информацию пока не прокомментировал.

7 июля стало известно, что Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля. В июне музыканта назначили генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего объявил о планах объединить русских по всему миру.