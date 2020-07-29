Дегтярев предложил дать Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предложение Дегтярева прозвучало во время его визита на Амурский судостроительный завод. По его словам, присвоение городу такого статуса станет знаком признания заслуг местных жителей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились на крупнейших производственных предприятиях и внесли вклад в победу над нацистской Германией.

«Здесь столько предприятий, столько трудовых подвигов совершено. Поэтому поручаю подготовить пакет документов, а я передам их за своей подписью главе государства», — сказал врио главы Хабаровского края.

На Амурском судостроительном заводе Дегтярев принял участие в закладке нового малого ракетного корабля, а также пообщался с сотрудниками предприятия. В частности, он поинтересовался, насколько качественно в городе реализуется федеральная программа по благоустройству, в рамках которой в этом году будет отремонтировано 50 дворов.

«Будем работать совместно с мэрией по этому вопросу, в ближайшие четыре года мы должны по федеральной программе "Комфортная городская среда" отремонтировать все дворы и привести город в порядок. При этом необходимо учитывать мнение людей по первоочередности объектов», — сказал Дегтярев.

Накануне, 28 июля, врио губернатора Хабаровского края оценил состояние Комсомольска-на-Амуре как удручающее. «Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел — у меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться», — сказал Дегтярев, отказавшись винить в происходящем «Барака Обаму, Дональда Трампа и Москву».