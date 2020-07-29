Дегтярев оценил политическую обстановку в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил политическую обстановку в столице региона — Хабаровске — в интервью изданию «Коммерсант».

Дегтярев выразил мнение, что диалог с местными жителями состоялся, и ситуация вселяет «осторожный оптимизм». В частности, он заявил, что пообщался митингующими на площади Ленина. «Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне», — заявил он.

При этом врио главы региона попросил жителей «потерпеть» до сентября 2021 года, когда в регионе состоятся выборы губернатора. «Кого — время покажет», — заключил он.

Ранее Дегтярев призвал хабаровчан не поддаваться на провокации. Он заявил, что среди митингующих в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала есть много иногородних и иностранных граждан, которые якобы ранее организовывали митинги и беспорядки в Москве.