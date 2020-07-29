Дегтярев раскритиковал работу Службы заказчика хабаровского минстроя

В Хабаровске решили реформировать Службу заказчика регионального министерства строительства. Соответствующее поручение уже дал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в среду, 29 июля, во время встречи с работниками Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС

«Меня абсолютно не устраивает, как готовится документация, как проходит контроль со стороны городской власти за стройками, за освоением федеральных средств», — раскритиковал Дегтярев работу службы.

Он пообещал в будущем работать исключительно с ответственными исполнителями работ, заявив, что в регионе также не соблюдаются сроки строительства. В качестве примера врио губернатора вспомнил про Комсомольск-на-Амуре, где наблюдаются проблемы с проектами благоустройства набережной реки Амур, медицинских и других социальных объектов, строительства дамб.

Служба заказчика регионального министерства строительства Хабаровского края занимается проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории региона. Кроме того, ведомство выполняет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов строительства.

Ранее Дегтярев оценил политическую обстановку в столице региона — Хабаровске. Он выразил мнение, что диалог с местными жителями состоялся, и ситуация вселяет «осторожный оптимизм».