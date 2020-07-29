Дегтярев заявил о принятии предложения возглавить Хабаровский край за секунду

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что ему потребовалась одна секунда для принятия предложения президента Владимира Путина возглавить регион. Об этом он рассказал в интервью музыканту и генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову.

«Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие», — пояснил Дегтярев.

По его словам, главной задачей на руководящем посту станет контроль расходования крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра. «Денег очень много, очень много денег вне поля зрения государства, собираемость по налогам низковата. И Москва и раньше, при прежнем губернаторе, и при Сергее Фургале много давала, и при Дегтяреве будет давать», — добавил врио губернатора.

Он также рассказал, что с момента прибытия в регион занимался работой с документами. Так, ему удалось разобрать стопку бумаг высотой в метр, и теперь его рабочий стол чистый.

27 июля Шнуров приехал в Хабаровск и вышел на акцию протеста в поддержку арестованного Фургала. В разговоре с местными жителями он назвал целью своего приезда съемку фильма о событиях в крае.

Несогласованные акции протеста из-за ареста бывшего губернатора продолжаются в регионе более двух недель. В частности, местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает.

Временно обязанности главы Хабаровского края исполняет бывший депутат Госдумы Дегтярев. Вскоре после назначения он заявил, что покинет регион в случае оправдания Фургала.