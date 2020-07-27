Шнуров вышел на акцию протеста в Хабаровске и сообщил о «мощных событиях»

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Музыкант и политик Сергей Шнуров вышел на акцию протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Видео из Хабаровска опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно, как Шнуров идет по дороге в окружении протестующих. «Я думал, что события настолько мощные, что придется лететь самому», — сказал он.

В разговоре с местными жителями и журналистами музыкант сообщил, что планирует снять документальный фильм о протестах в Хабаровске. Шнуров добавил, что успел посмотреть видео с предыдущих акций протеста, однако своей точки зрения о происходящем у него пока нет.

Ранее 27 июля сообщалось, что Шнуров посвятил стихотворение событиям в Хабаровске. Он назвал участников протестов «не тупыми» в отличие от тех, кто «их не хочет слышать». Также музыкант задался вопросом, кто в Хабаровском крае начальник, и пришел к выводу, что это «чай, не любой, кто сверху спущен».

Акции протеста в Хабаровске и нескольких других городах края начались после ареста Фургала по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Врио главы Хабаровского края был назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».

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