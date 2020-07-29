Дегтярев описал провокаторов беспорядков в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что в регион приехали организаторы провокаций, в том числе из Грузии. Об этом он сообщил в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову. Видеозапись беседы опубликована на YouTube.

«Я сказал одну вещь — что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю», — сказал Дегтярев, отметив, что понимает, что никаких организаторов первых акций, шествий не было.

По его словам, в регион «на праведный гнев, на массовость» слетелись известные проходимцы, кто занимается «организацией, накачкой, провокациями и прочим», в том числе и иностранцы. «Они здесь, мы знаем», — добавил он.

Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве. Несогласованные акции из-за Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля. В частности, местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова.