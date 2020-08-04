Дегтярев поручил возобновить работу спортивных объектов в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил возобновить работу объектов спорта и культуры в районах с низкими показателями распространения коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства края.

В ближайшее время предлагается открыть бассейны, спортивные залы, музеи и летние лагеря при школах.

«В Николаевском районе за весь период пандемии было всего 16 заболевших, при этом стоит бассейн, стоят спортивные сооружения, закрыт музей. Люди не понимают, почему так происходит», — отметил врио главы региона в ходе совещания с оперативным штабом.

Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что это возможно при условии, что на объектах будут выполняться новые санитарные требования. По ее словам, этот вопрос решат на ближайшем заседании рабочей группы.

31 июля Михаил Дегтярев посетил детский оздоровительный лагерь «Океан» и пообещал адресную помощь детским учреждениям региона. По его словам, государство поддержит организации, которые понесли миллионные убытки из-за ограничений по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 102 новых случая коронавирусной инфекции, а всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7861 жителя.

39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля.