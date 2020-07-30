Шнуров оценил личность Дегтярева

Музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, который приехал в Хабаровск для съемок фильма о проходящих в городе протестах, оценил личность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Своим мнением о врио главы региона он поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Дегтярев в очень сложной ситуации сейчас находится. Но мне он показался таким… человеком стойким — вот что я могу сказать», — заявил Шнуров.

Музыкант отметил, что новый руководитель Хабаровского края допустил много ошибок по прибытии в регион, однако подчеркнул, что дальнейшие действия политика будут зависеть только от него самого.

Шнуров приехал в Хабаровск 27 июля и вышел на акцию протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. При этом он отмечал, что своей точки зрения о происходящем у него пока нет. Позже музыкант также пообщался с Дегтяревым, который рассказал ему, что с момента прибытия в регион занимался работой с документами.

Несогласованные акции протеста из-за ареста бывшего губернатора продолжаются в регионе более двух недель. В частности, местные жители требуют открытого суда над Фургалом, который подозревается в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает.

Временно обязанности главы Хабаровского края исполняет бывший депутат Госдумы Дегтярев. Вскоре после назначения он заявил, что покинет регион в случае оправдания Фургала.