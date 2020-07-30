Дегтярев и Якушев проинспектировали стройки Хабаровска

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев прибыли в краевую столицу с рабочей поездкой и проинспектировали местные стройки. Об этом сообщает в четверг, 30 июля, пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что в первую очередь они посетили строящуюся детскую больницу в микрорайоне Прибрежный, где активно идут работы. Однако отставание от графика превышает три месяца в связи со сбоем из-за ошибок в проекте, в котором не предусмотрели испытание свай, а также неправильно оценили геологию местности.

Глава федерального ведомства пояснил, что общая стоимость объекта составляет 1,2 миллиарда рублей. Он призвал подрядчика ускориться, поскольку в случае, если объект будет «завален», региону в дальнейшем будет трудно получить финансирование по программе «Стимул».

Дегтярев дал подрядчику несколько суток для того, чтобы нарастить темпы строительства. «Снимайте людей с других объектов, делайте вторую смену. Край большой, строителей много. Объект ждут люди, поэтому к понедельнику нужно, чтобы работы шли как положено», — заключил врио губернатора.

Также проинспектированы были недавно реконструированный сквер по улице Карла-Маркса, микрорайон «Ореховая сопка» и дом-долгострой на улице Салтыкова-Щедрина, который должны были сдать еще в 2016 году. На площадке перед домом министр и врио губернатора встретились с обманутыми дольщиками. Компания, которая строила здание с 2014 года, собрала деньги и подала на банкротство. На завершение работ требуется около 500 миллионов рублей.

«Мы предварительно обсудили пути решения вашей проблемы. В России сейчас много таких же домов, все они строились до введения эскроу-счетов, гарантирующих достройку. Что касается вашего дома, то мы готовы рассмотреть вопрос выделения денег на его достройку на одном из ближайших заседаний наблюдательного совета фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — отметил Якушев.

В свою очередь Дегтярев назвал ситуацию по объекту возмутительной и пообещал передать все материалы правоохранительным органам.

Ранее Дегтярев дал поручение реформировать в Хабаровске Службу заказчика регионального министерства строительства. Он пообещал в будущем работать исключительно с ответственными исполнителями работ, заявив, что в регионе также не соблюдаются сроки строительства.