Дегтярев ответил на слухи о разрешении чиновникам летать бизнес-классом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал слухами информацию о разрешении чиновникам летать бизнес-классом. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 8 августа.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом класс. См. пункт 3.2.2», — отметил он.

Дегтярев попросил граждан быть внимательнее и не верить фейкам.

Ранее в СМИ появилась информация, что врио губернатора Хабаровского края якобы отменил введенный его предшественником Сергеем Фургалом запрет чиновникам летать бизнес-классом за бюджетные деньги. Уточняется, что об этом говорилось в соответствующем постановлении, которое предполагало подпись Дегтярева.

39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.