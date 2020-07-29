Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в среду, 29 июля.

«Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной, люди могут не справляться с объемом задач», — сказал пресс-секретарь президента России.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать увольнение глав 11 региональных минздравов с начала пандемии.

В начале недели министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков был отправлен в отставку, писала газета «Коммерсантъ». 25 июля глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш написал заявление об отставке по собственному желанию.

В мае уволился министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов. В апреле заявления об отставке подали министры здравоохранения Амурской и Астраханской областей, Забайкалья, Коми, Саратовской области, Ставропольского края, Омской и Тверской областей. В марте губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил освободить от занимаемой должности регионального министра здравоохранения Сергея Панченко и перевести его на руководство онкологическим кластером.