Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Собеседник агентства уточнил, что увольнение министра не связано с ситуацией с невыплатами медикам за работу с зараженными коронавирусом, о чем предполагали в ряде СМИ.

28 мая глава Хакасии Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплатах медицинским работникам. В результате надзорных мероприятий выяснилось, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению выплат за март и апрель.

23 июля издание «Пульс Хакасии» сообщило, что Костюш ушел в отпуск. «Дата окончания отпуска пока обозначена числом 31.07.2020. Вполне возможно, что Костюш на свое рабочее место уже не вернется и в августе у Хакасии будет новый министр медицины», — говорится в материале.

62-летний Владимир Костюш возглавлял министерство здравоохранения республики с 2017 года.