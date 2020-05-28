Глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за выплат медикам

Глава Хакасии Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплатах медикам. Об этом в четверг, 28 мая, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В результате надзорных мероприятий, которые были инициированы после сообщений в СМИ, выяснилось, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению выплат за март и апрель для медицинских работников, которые работают с коронавирусом.

«После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

24 мая агентство «Реалист» опубликовало расчетные листки сотрудников Абаканской межрайонной клинической больницы, на основе которых сделало вывод, что не все медики Хакасии получили стимулирующие выплаты в должном объеме. Так, например, участковая медсестра Елена жалуется, что она недополучила пять тысяч рублей.

19 мая президент России Владимир Путин заявил, что в ряде регионов деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях. Глава государства подчеркнул, что все выплаты должны быть прозрачны и доведены до адресата.

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