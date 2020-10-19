Популярный курорт Крыма предложили закрыть для туристов

Севастополь предложили закрыть для туристов из-за резкого роста числа заражений коронавирусом и нехватки коек в больницах. С такой инициативой выступил вице-спикер заксобрания города, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев, передает ИА SevastopolMedia.

По данным агентства, Журавлев назвал «лавинообразной» ситуацию с распространением коронавируса в Севастополе, отметив, что его «пугают цифры выявленных случаев»: 16 октября их было 47, а 17 октября — 51.

«Профильный вице-губернатор Александр Кулагин заявил, что в больницах исчерпан коечный фонд для больных коронавирусом. Вместе с тем по городу ходят толпы туристов, работают музеи, проводятся групповые экскурсии (...). Притом люди приезжают со всех уголков страны, неизвестно в каких лабораториях они сдавали тесты», — заявил вице-спикер заксобрания Севастополя.

Он напомнил, что весной руководство города приняло «волевое решение» закрыть популярный курорт для приезжих, и тогда это «помогло остановить эпидемию».

«Сегодня необходимо снова принимать непопулярные, но действенные меры», — подытожил Илья Журавлев.

Ранее сообщалось, что губернатор Севастополя Михаил Развозжаев обязал отели и прочие объекты размещать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, в городе полностью запретили проведение экскурсий и на две недели приостановили деятельность театров, кинотеатров и других зрительных площадок.