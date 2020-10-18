Умер заразившийся коронавирусом глава администрации Ялты

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт, госпитализированный с диагнозом коронавирус, скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источники в окружении чиновника.

По словам одного из источников, причиной смерти главы администрации курортного города стал тромбоз на фоне заражения COVID-19.

Как отмечается, Имгрунт заразился коронавирусной инфекцией в конце сентября и проходил лечение в одной из больниц Ялты.

Ранее сообщалось, что Крым побил рекорд по коронавирусу 12-й раз подряд. За сутки 17 октября в республике было зарегистрировано 169 случаев инфицирования, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7009 зараженных коронавирусом.