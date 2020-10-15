Самый популярный курорт России побил рекорд по коронавирусу 12 раз подряд

В Крыму выявлен 171 случай заражения коронавирусом за сутки — новый рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии фиксируется 12-й день подряд. Такие данные в четверг, 15 октября, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

По последней информации, накануне на территории полуострова выявлено 142 случая при обращении за медицинской помощью, 29 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 6502 случая заражения COVID-19, 3721 человека выздоровели, 96 человек скончались.

Ранее максимальный показатель суточного прироста был зарегистрирован в Крыму 14 октября. Тогда в республике обнаружили 163 зараженных коронавирусом. До этого, 13 октября, — 158 человек, 12 октября — 148, 11 октября — 152.

15 сентября сообщалось, что на курортах Крыма за неделю было зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о возникновении 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения.