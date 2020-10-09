Россияне резко потеряли интерес к отдыху в Крыму

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса резко потеряли интерес к отдыху в Крыму — турпоток на полуостров снизился за последнее время. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Согласно данным экспертов отрасли, бронирования отпуска в регионе продолжаются до сих пор, однако уже не так активно, как в предыдущие несколько месяцев, когда наблюдался дефицит качественного размещения.

«Продажи идут и сейчас, правда, глубина не больше, чем в среднем по России, то есть максимум 10 дней. Тем не менее на ближайшие две недели все уже забито, все квоты выбраны, отели только под запрос», — рассказала коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах.

При этом, по прогнозам специалистов, в случае, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется и россияне смогут свободно выезжать за границу, аналогичный спрос на курорты Крыма едва ли случится.

8 октября сообщалось, что в республике выявлено 125 случаев заражения коронавирусом за сутки — новый рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии фиксируется пятый день подряд.

Крым в текущем году открыл полноценный курортный сезон 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях в связи со вспышкой COVID-19. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули около пяти миллионов человек — на 25 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года.