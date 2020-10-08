Самый популярный курорт России побил рекорд по коронавирусу пятый день подряд

В Крыму выявлено 125 случаев заражения коронавирусом за сутки — новый рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии фиксируется пятый день подряд. Такие данные в четверг, 8 октября, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 96 случаев при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть — при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 5413 случаев заражения COVID-19, 3353 человека выздоровели, 77 человек скончались.

Ранее максимальный показатель суточного прироста был зарегистрирован в Крыму 7 октября. Тогда в республике обнаружили 118 зараженных коронавирусом. До этого, 6 октября, — 107 человек, 5 октября — 105, 4 октября — 103.

15 сентября сообщалось, что на курортах Крыма за неделю было зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о возникновении 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения.