Самый популярный курорт России побил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Крыму зафиксировано 118 случаев заражения коронавирусом за сутки — это новый рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии. Такие данные в среду, 7 октября, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 74 случая при обращении за медицинской помощью, 36 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 — при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 5288 случаев заражения COVID-19, 3246 человек выздоровели, 70 — скончались.

Ранее максимальный показатель суточного прироста был зарегистрирован в Крыму 4 октября. Тогда в республике выявили 103 зараженных коронавирусом. До этого, 28 августа, инфекцию обнаружили у 84 человек.

15 сентября сообщалось, что на курортах Крыма за неделю было зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о возникновении 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения.