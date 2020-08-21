Популярный российский курорт снова побил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Крыму зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом за сутки — это новый рекордный показатель с начала пандемии. Такие данные в пятницу, 21 августа, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

Как отметил чиновник, 25 новых случаев заражения коронавирусом были выявлены при обращении граждан за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям заражения, 9 — при скрининге здорового населения Крыма, и 2 — среди прибывших с Украины туристов.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех соблюдать масочный режим при посещении общественных мест (...), в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси», — написал глава Крыма, призвав местных жителей и туристов «максимально ограничить контакты» и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 1910 случаев заражения COVID-19, 1347 человек выздоровели, 26 — скончались.

Ранее максимальный в Крыму показатель суточного прироста был зарегистрирован 14 августа, тогда в республике выявили 51 зараженного коронавирусом, до этого — 9 августа, когда инфекцию обнаружили у 48 человек.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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