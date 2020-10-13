В Крыму оценили вероятность введения запретов для отдыхающих из-за коронавируса

Власти Крыма пока не рассматривают возможность введения новых запретов для отдыхающих из-за роста числа зараженных коронавирусом в регионе. Вероятность установки ограничений в эфире телеканала «Россия 24» оценил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«На данный момент [введение обязательного тестирования или карантина для приезжих] не обсуждается. Действуют те же правила, которые существуют для всех», — пояснил глава ведомства.

Так, по его словам, всем туристам необходимо иметь при себе справки об эпидокружении, а также при заселении в некоторые объекты размещения проходить тестирование.

Кроме того, Волченко отметил, что текущий курортный сезон на полуострове оказался успешным — турпоток в июле в целом сопоставим с показателями прошлого года, а в августе и сентябре — возрос на 15 и 40 процентов соответственно. «Сейчас октябрь, ноябрь и декабрь также бронируются достаточно активно», — добавил министр.

12 октября сообщалось, что в Крыму выявлено 148 случаев заражения коронавирусом за сутки — это новый рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии. Рекордные показатели по числу инфицированных COVID-19 фиксируются в республике уже несколько дней подряд.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 6168 случаев заражения COVID-19, 3533 человека выздоровели, 91 человек скончался.