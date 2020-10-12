На самом популярном курорте России выявили абсолютный рекорд по коронавирусу

В Крыму выявлено 148 случаев заражения коронавирусом за сутки — это новый абсолютный рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии. Такие данные в понедельник, 12 октября, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 94 случая при обращении за медицинской помощью, 54 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 6010 случаев заражения COVID-19, 3457 человек выздоровели, 82 человека скончались.

8 октября стало известно, что рекордные показатели по числу инфицированных COVID-19 фиксируются в Крыму пятый день подряд. В частности, в тот день в республике выявили 125 новых заболевших.

До этого максимальный показатель суточного прироста был зарегистрирован 7 октября — в этот день в республике обнаружили 118 зараженных коронавирусом. Накануне, 6 октября, — 107 человек, 5 октября — 105, 4 октября — 103.