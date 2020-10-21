Самый популярный курорт России установил абсолютный рекорд по коронавирусу

В Крыму выявлено 203 случая заражения коронавирусом за сутки — это новый абсолютный рекордный показатель на самом популярном курорте страны с начала пандемии. Такие данные в среду, 21 октября, привел на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

Согласно последней информации, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Всего с начала пандемии коронавируса в Крыму выявлено 7210 случаев заражения COVID-19, 4132 пациента выздоровели, 113 человек скончались.

16 октября эксперты предсказали конец туризма в Севастополе из-за ужесточения мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. Туроператоры заявили, что ожидают «быстрый спад» туристического потока на курорт. По их мнению, теперь россияне будут искать альтернативные направления отдыха в Крыму, поскольку спрос на курорты осенью остается высоким.

Республика Крым 12 раз подряд побила рекорд по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.