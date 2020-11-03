Телеведущий сравнил Сочи и Крым и выбрал курорт-победитель

Известный журналист Джон Уоррен сравнил отдых в Сочи и Крыму. Выбор бывшего телеведущего программы «Поедем поедим» пал на крымское побережье, передает РИА Новости.

«Крым для меня — место, которое расположено недалеко от Москвы, с отличным климатом. Я не сочинский, я считаю, что Крым побеждает Сочи по всем параметрам», — отметил Уоррен, добавив, что курорту следует поработать над инфраструктурой, хотя потенциал у него «колоссальный».

В частности, телеведущий восхитился Крымским мостом и «лазурным берегом» — западным побережьем полуострова, куда он когда-то каждый год ездил на фестиваль «Казантип». Журналист отметил, что внутренний туризм в России «борется с другими странами» и потому нуждается в государственной поддержке, в частности, создании условий для развития бизнеса.

«Почему-то никто не говорит об этом, когда мы говорим о туризме. Но основные "кирпичи" туризма, как и любой отрасли государства — это финансирование и законодательная поддержка», — подытожил Уоррен.

Ранее российская туристка сравнила преимущества отдыха в Сочи и Крыму во время бархатного сезона. Как отметила девушка, основной причиной поехать в Сочи может быть транспортная доступность — добраться туда «проще, быстрее и дешевле», в то же время, в Крыму больше достопримечательностей и красивых видов.