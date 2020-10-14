Россиянка сравнила отдых в Сочи и Турции во время пандемии

Российская туристка сравнила отдых в Сочи и Турции во время пандемии коронавируса. Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге «Путешествия | Просто» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила туристка, для своего осеннего отдыха она выбрала курорт Кушадасы на побережье Эгейского моря.

«Здесь природа как в Греции или Испании, много европейцев, мало русских. Для меня это плюс. Я устала от криков на пляже в Сочи и Крыму, горячей кукурузы и чурчхелы. Никто не знает русский язык. Никто к тебе не пристает. И это кайф», — написала она, добавив, что цены в Турции оказались ниже, чем на российских курортах, притом, что «сервис даже рядом не поставить».

Автор блога отметила, что переживала из-за масок, социальной дистанции и проблем с едой, но все оказалось «отлично».

«Отдыхали на свободном пляже, еду накладывали порционно, маски выдавали бесплатно, гуляли по городу, ездили смотреть достопримечательности. Я абсолютно довольна», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Турции высказались о продлении ограничений, связанных с системой «все включено» в отелях. По данным источника Ассоциации туроператоров России (АТОР), весь зимний сезон турецкие отели продолжат работать по программе «Безопасный туризм», а возвращение к привычной системе all-inclusive прогнозируют только на следующий год, к началу массовых чартерных программ.