Отдохнувшая в Египте россиянка рассказала о «разводе на деньги» на каждом шагу

Россиянка, отдохнувшая в Египте во время пандемии коронавируса, раскрыла главные схемы обмана туристов на деньги местными жителями. Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам женщины, она сталкивалась с «разводом по крупному» практически на каждом шагу. Сперва ее пытались обмануть в отеле, подсунув меню с завышенными ценами.

«Нам быстренько вручили меню и попросили заранее сделать заказ на ужин, не спрашивая, хотим мы этого или нет. Вечером муж поднялся в ресторан, чтобы уточнить заказ. Официантка взяла пачку [меню] на стойке и долго их перебирала в поисках "подходящего"», — рассказала туристка.

После этого, добавила она, супруг заподозрил неладное и взял посмотреть меню сам. Оказалось, что все цены в нем были в два-три раза ниже, чем те, что им показывали утром. Когда обман раскрылся, семье россиян принесли ужин в номер бесплатно. «Вот такие "добрые подлецы" работают в этом отеле. Косячат, но в случае провала признают свою вину и сглаживают ситуацию. И на этом спасибо», — выразилась путешественница.

Также туристка стала свидетельницей другой популярной в Египте схемы обмана приезжих. Когда они с семьей пришли на набережную Нила в Каире, чтобы покататься на лодке, их тут же обступили «помогалы», которые продавали билет за 20 долларов на человека.

«Я уже согласилась и пошла к мужу за деньгами. Но он опять заподозрил неладное и сам пошел еще раз спросить, сколько стоит прогулка по реке. Когда он подошел к лодке, вдруг с нее выскочил молодой парнишка, которого опять же не успели предупредить что "идет развод", и сказал что билет стоит 3 доллара», — вспоминает она.

По ее словам, не получив выгоды, «помогалы» очень расстроились и сильно обругали работника, который назвал настоящую цену билета, а затем разошлись. «И вот так было все время. Даже на экскурсии, за которую мы уже заплатили, нас пытались развести на деньги», — заключила блогерша.

Ранее эта же россиянка туристка описала отпуск в Египте словами «дикий стресс» и «это какая-то жесть» из-за того, что местные жители все время пытались ее обмануть. По словам туристки, когда она с семьей прибыла в аэропорт, на них сразу напали местные таксисты, а затем она столкнулась с попрошайками возле пирамид.