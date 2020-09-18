Стали известны условия допуска россиян на любимые курорты Египта

Эксперты в туристической отрасли озвучили два условия для допуска российских путешественников на любимые курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их мнения стали известны порталу TourProm.ru.

Так, по информации специалистов, для налаживания отношений Египту, в первую очередь, необходимо признать авиакатастрофу российского лайнера над Синаем, которая случилась в 2015 году, терактом. При этом, как уточняет источник, на днях глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB) Мохамед Кауд призвал снова вернуться к обсуждению этого вопроса и также обговорить запуск прямого авиасообщения из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вторым условием является ситуация с коронавирусом. «Здесь Египет, по крайней мере по официальным данным, уже на высоте. Так, по информации Университета Джона Хопкинса, на момент 17 сентября активных случаев болезни COVID-19 на территории Египта зафиксировано 9255, что при 100 миллионах населения означает приблизительно 9 больных на 100 тысяч. Это в 10 раз меньше, чем в России», — говорится в заметке.

Кроме того, специалисты обратили внимание и на «сигналы» о скором запуске прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По их наблюдениям, к таковым можно отнести, например, заявление посла Египта в России Эхаба Насра, который заверил, что «страна Пирамид» скоро станет одной из самых популярных направлений для российских туристов.

«Возобновление поездок между двумя странами положительно скажется на туризме в Египте не только в тех районах, которые традиционно посещают российские туристы, но и в менее известных районах страны», — отметил он.

К его словам присоединился и посол России в Египте Георгий Борисенко, который отметил, что открытие прямых чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх «действительно не за горами». «Мы надеемся, что сможем возобновить эти полеты в ближайшее время, но мы не можем подтвердить конкретные сроки, когда это произойдет. Многие российские туристы хотели бы лететь из России напрямую на эти курорты, и до 2015 года на отдых на Красное море приезжало более трех миллионов россиян», — уточнил дипломат.

В России 3 сентября объявили о возобновлении авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с тремя новыми странами. Среди них оказались Египет (Каир), Мальдивская Республика (Мале) и Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.