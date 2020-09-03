Стали известны условия въезда россиян в Египет при пандемии

Российским туристам предстоит выполнить ряд условий при въезде на территорию Египта после возобновления авиасообщения с Россией на фоне пандемии коронавируса. Соответствующая информация стала известна ТАСС в посольстве республики в Москве.
В ведомстве уточнили, что россиянам по прибытии в аэропорт Каира будет необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19. При этом обязательный карантин им проходить не придется.
3 сентября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых Мальдивы, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай — два раза в неделю, а в столицу Мальдивской Республики Мале — два раза в неделю.
Россия возобновила международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, 1 августа. Сперва рейсы осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним добавились Новосибирск, Калининград и Казань. Государствами, с которыми Россия в первую очередь восстановила сообщение, оказались Турция, Танзания и Великобритания.