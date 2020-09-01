Популярная европейская страна разрешила авиасообщение с Россией

Власти популярной среди туристов европейской страны, Польши, представили новый список государств, с которыми республика ограничивает авиасообщение на фоне пандемии коронавируса — Россия была исключена из перечня. Об этом свидетельствует окончательный текст распоряжения правительства, передает во вторник, 1 сентября, ТАСС.

Согласно документу, в числе 44 стран, с которыми пассажирские авиаперевозки не разрешены, оказались Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США.

Запреты были сняты для российских и китайских самолетов. Известно, что постановление будет действовать в период со 2 до 15 сентября — при этом ограничения не касаются военных полетов, а также судов, осуществляющих рейсы с согласия польского премьер-министра.

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26 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой возобновление авиасообщения с другими странами. Глава государства отметил, что уже говорил с ней о том, в каком порядке и темпе в дальнейшем запускать авиасообщение.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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