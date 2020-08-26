Путин обсудил запуск авиасообщения с другими странами

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой возобновление авиасообщения с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по информации источника, глава государства обратился к Голиковой на совещании с членами правительства. Президент отметил, что уже говорил с вице-премьером о том, в каком порядке и темпе в дальнейшем запускать авиасообщение.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Кроме того, была открыта государственная граница с Абхазией.

24 августа газета «Известия» сообщила о том, что в России готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Согласно данным источников в авиаотрасли, речь шла о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (только Каир) и Китае (только Шанхай).

Тем не менее, в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции опровергли эту информацию.