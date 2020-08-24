В России запланировали открыть еще ряд стран для туристов

Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Об этом пишет газета «Известия».

В авиакомпаниях и аэропортах изданию рассказали, что речь, среди прочего, идет о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (только Каир) и Китае (только Шанхай). При этом поездки в Евросоюз будут разрешены для «ограниченного круга пассажиров».

Утверждается, что соответствующее решение должны были принять к концу прошлой недели. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое состоится во вторник, 25 августа.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

Ранее в августе стало известно, что Черногория включила Россию в «зеленый список» стран, граждане которых могут без ограничений попадать на ее территорию. 22 августа Польша также решила открыть свои границы для россиян.