Открытие в России авиасообщения с новыми странами опровергли

В России опровергли открытие международного авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с новыми странами. Об этом в понедельник, 24 августа, заявили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции, передает «Интерфакс».

Там пояснили, что на данный момент новых решений по этому поводу принято не было. «Как будут — мы обязательно об этом сообщим», — добавил представитель штаба.

Ранее в понедельник газета «Известия» сообщила о том, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. В авиакомпаниях и аэропортах изданию рассказали, что речь, среди прочего, идет о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (только Каир) и Китае (только Шанхай). При этом поездки в Евросоюз будут разрешены для «ограниченного круга пассажиров».

Утверждалось, что соответствующее решение должно было быть принято к концу прошлой недели. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое состоится во вторник, 25 августа.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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