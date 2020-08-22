Грузия раскрыла подробности возобновления авиасообщения с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария раскрыл подробности возобновления авиасообщения с Россией, отметив, что решение этого вопроса зависит от российской стороны. Его заявление передает «Интерфакс».

Так, по словам Гахарии, страна не была инициатором приостановки прямых перелетов в Россию, поэтому и восстановление сообщения зависит не от нее.

Кроме того, спикер уточнил, что важную роль в этой проблеме играет и эпидемиологическая ситуация в странах.

Таким образом премьер-министр ответил на речь главы МИД России Сергея Лаврова, который 21 августа выразил надежду на скорое возобновление полетов между государствами. «Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего», — сказал он.

При этом в июне спецпредставитель президента России Сергей Иванов выразил сомнение в том, что авиарейсы между Россией и Грузией скоро возобновятся.

Президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля прошлого года. Причиной стали многотысячные акции протеста из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.