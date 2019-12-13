Грузия оценила потери из-за России: страна не досчиталась порядка 300 миллионов долларов в результате отмены авиасообщения между странами. Об этом заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, его слова приводит ТАСС.

«Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса», — констатировал он. С начала года национальная валюта Грузии обесценилась по отношению к доллару примерно на 10 процентов.

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В конце октября грузинский премьер-министр Георгий Гахария говорил о потерях в 350 миллионов долларов. По его словам, бюджет страны потерпел такие убытки за пять месяцев после июльского запрета России на полеты.

Авиасообщение между странами было прекращено в июле 2019-го после акций протеста, прошедших в Тбилиси. 16 октября сообщение между странами возобновилось. Разрешено выполнять до семи рейсов в неделю из Москвы в Кутаиси.

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