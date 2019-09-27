Грузия потратилась на спасение лари

Национальный банк Грузии продал на аукционе 40 миллионов долларов (2,6 миллиарда рублей) для укрепления национальной валюты — лари. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс составил 2,9546 лари за доллар. Подобное решение было принято после того, как 26 сентября обновился антирекорд — 2,98 лари за доллар. Также за день до этого была повышена ставка рефинансирования с 7 до 7,5 процента годовых.

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Грузинская валюта в 2019 году колебалась от 2,67 до 2,70 лари за доллар. После мая лари стал обесцениваться. Сначала он достиг отметки в 2,9 лари за доллар, потом стабилизировался, но вскоре снова продолжил падение. С начала года национальная валюта Грузии обесценилась по отношению к доллару примерно на 10 процентов.

Лари обесценивается в связи с политическим конфликтом с Россией и введенным ею запретом на авиасообщение с Грузией. В июне Нацбанк отказался поддерживать курс нацвалюты за счет продажи резервов.

Согласно подсчетам Национального банка Грузии, до конца 2019 года экономика страны потеряет до 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.

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