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Грузинская валюта обновила антирекорд

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Нацбанк Грузии установил официальный курс на 26 июля на уровне 2,9171 лари за доллар, говорится на сайте регулятора.

Таким образом, грузинская валюта обвалилась более чем на 3 процента за месяц и установила новый антирекорд. По данным на 25 июля, один доллар стоит 2,901 лари.

До этого очередной исторический минимум был зафиксирован 9 июля. Тогда курс грузинской валюты опустился до 2,9096 лари за доллар.

Обесценивание лари наблюдается на фоне эскалации политического конфликта с Россией и введенного Москвой запрета на авиасообщение с Грузией. При этом грузинский регулятор отказался поддерживать курс валюты.

В конце июня в Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет до 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.

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