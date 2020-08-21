В России понадеялись на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом он заявил в интервью газете «Труд».

«Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего», — сказал он. По словам Лаврова, в России внимательно следят за положением дел в Грузии и ждут нормализации ситуации с пандемией в регионе и мире.

В июне спецпредставитель президента России Сергей Иванов выразил сомнение в том, что авиарейсы между Россией и Грузией скоро возобновятся.

Президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля прошлого года. Причиной стали многотысячные акции протеста из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.