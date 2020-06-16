Кремль усомнился в скором запуске авиарейсов между Россией и Грузией

В Кремле сомневаются в том, что авиарейсы между Россией и Грузией, приостановленные в июле прошлого года из-за обострения отношений между странами, скоро возобновятся. Об этом заявил спецпредставитель президента России Сергей Иванов, передает во вторник, 16 июня, ТАСС.

«С Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще, и вряд ли они возобновятся в ближайшее время», — заметил Иванов, комментируя информацию о последовательности восстановления полетов за границу после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

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Ранее Иванов также назвал условие возобновления рейсов между Россией и другими странами. По его словам, перевозки восстановятся при одновременном согласии большинства государств.

10 июня председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предположил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено на фоне пандемии коронавируса. По его словам, такого решения ожидают не только туристы, но и авиаотрасль. Кроме того, Зотов подчеркнул, что «все для открытия направления готово».

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля прошлого года после обострения отношений сторон. В июне 2019-го в Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

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