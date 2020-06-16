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В Кремле назвали условие возобновления международного авиасообщения

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Кремле назвали условие возобновления авиасообщения между Россией и другими странами. По словам специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, перевозки восстановятся при одновременном согласии большинства государств, передает ТАСС.

Как отметил Иванов, международное авиасообщение в условиях пандемии может открыться только по принципу паритета, то есть при единогласном решении стран-участников авиационных конвенций и прочих межгосударственных организаций. «Если одна страна или две будут против, а десять — за, то ничего не произойдет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о последовательности восстановления перелетов, спецпредставитель президента отметил, что первыми могут стать страны СНГ. «Если страны, с которыми авиасообщение было и до пандемии, согласятся возобновить его», — пояснил Иванов.

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками. Кроме того, въезд и пересечение российских границ будут разрешены и иностранным гражданам, планировавшим проходить лечение в клиниках.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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