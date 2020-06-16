Стало известно о срыве туристического сезона в популярной среди россиян стране

Федерация отельеров Туниса, популярного среди российских туристов, заявила о срыве курортного сезона в стране из-за принятых властями ограничительных мер. Об этом стало известно РИА Новости.

Так, ознакомившись с новыми правилами пересечения границ государства, тунисские отельеры заявили, что теперь о туристическом сезоне в 2020 году можно забыть. Например, они возмутились обязательному тестированию всех прибывающих пассажиров на коронавирус и заявили, что в таком случае властям лучше вовсе закрыть Тунис для посещения иностранцев.

Кроме того, в федерации подчеркнули, что путешественники уже начали отменять бронирования, в связи с чем многие отели не смогут открыться в ближайшее время.

В мае власти Туниса заявили о готовности принимать иностранных туристов. Так, министр туризма и ремесел страны Мохамед аль Туми предложил открыть международные границы уже в конце июня. Он также добавил, что министерство туризма создало специальный лейбл Ready and Safe, который должны получать все туристические объекты. Лейбл присваивается только тем организациям, которые в обязательном порядке будут соблюдать санитарные протоколы, соответствующие рекомендациям ВОЗ.

В конце апреля власти Туниса объявили об окончании режима изоляции, введенного в начале марта на фоне пандемии коронавируса. Сообщалось, что Тунис одним из первых прекратил авиасообщение с другими странами и ввел соответствующие ограничения еще 13 марта.

Тунис неоднократно попадал в списки любимых курортов россиян. Так, в 2019 году он стал одной из самых популярных стран для путешествий у российских туристов. За этот период его посетили более 635 тысяч жителей России.

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