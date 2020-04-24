На любимом курорте россиян объявили об окончании режима изоляции

Власти Туниса, ранее названного одним из самых любимых россиянами курортов, объявили об окончании режима изоляции, введенного в начале марта на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Предполагается, что постепенное снятие принятых мер с учетом всех санитарных норм и рисков начнется 4 мая. При этом уже к середине мая курорты страны могут быть готовы к приему иностранных туристов, считает гендиректор туроператора «Экспресс Тур» Хатем Амами. «Нам остается надеяться на скорейшее массовое выздоровление в России и открытие границ», — заметил он.

Собеседник издания также напомнил, что Тунис одним из первых прекратил авиасообщение с другими странами и ввел соответствующие ограничения еще 13 марта. «Необходимые меры были приняты до апреля — традиционного начала туристического сезона в стране. Как результат — незначительное число заболевших», — подчеркнул Амами.

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Отмечается, что в ближайшее время власти также начнут разработку «протокола по санитарной безопасности туризма» — комплекса мер по защите прибывающих в страну туристов в аэропортах, портах, на погранпостах, в транспорте, отелях и местах общественного питания.

Согласно последним данным, в Тунисе зафиксировано 918 случаев заражения COVID-19, из больниц выписаны 190 пациентов, скончались 38 носителей инфекции. За последние несколько недель число зараженных в стране значительно снизилось, в некоторых городах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

В июне прошлого года сообщалось, что Тунис стал одной из самых популярных стран для путешествий у российских туристов. Также в списке любимых ими направлений оказались Турция, Греция, Россия и Кипр.

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