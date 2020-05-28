Любимый курорт россиян объявил о готовности принимать туристов

Власти Туниса, который ранее признавался любимым курортом россиян, заявил о готовности принимать иностранных туристов. Об этом рассказал представитель национального офиса по туризму Туниса в России Нажи Гуидера, сообщает «Интерфакс».

Так, по словам источника, министр туризма и ремесел страны Мохамед аль Туми предложил открыть международные границы уже в конце июня. «Благодаря продуманной политике в сфере здравоохранения Тунис оказался среди стран мира, которые показали наилучшие результаты в борьбе с COVID-19», — отметил Гуидера.

Он также добавил, что министерство туризма создало специальный лейбл Ready and Safe, который должны получать все туристические объекты. Лейбл присваивается только тем организациям, которые в обязательном порядке будут соблюдать санитарные протоколы, соответствующие рекомендациям ВОЗ.

Уточняется, что тунисские отели смогут открыться 4 июня. В это же время будет восстановлено передвижение между регионами страны, чтобы привлечь внутренних туристов.

В конце апреля власти Туниса объявили об окончании режима изоляции, введенного в начале марта на фоне пандемии коронавируса. Сообщалось, что Тунис одним из первых прекратил авиасообщение с другими странами и ввел соответствующие ограничения еще 13 марта.

Тунис неоднократно попадал в списки любимых курортов россиян. Так, в 2019 году он стал одной из самых популярных стран для путешествий у российских туристов. За этот период его посетили более 635 тысяч жителей России.

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