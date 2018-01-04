Путин разрешил полеты в Каир

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с египетской столицей Каиром. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 4 января.

Он вносит изменение в указ президента «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий» от 8 ноября 2015 года. Как отмечается, новый документ вступил в силу со дня его подписания 2 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что продажа туристических путевок в Египет для россиян начнется после новогодних праздников. Они подорожают и будут стоить примерно 35-40 тысяч рублей с человека.

В декабре 2017 года Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. Полеты были приостановлены после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

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