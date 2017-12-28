Стала известна стоимость туров в Египет

Путевки в Египет для россиян будут стоить от 650 долларов за человека. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил РИА Новости замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.

«Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов», — сказал Хелиль.

Предполагается, что вопрос открытия чартерного прямого авиасообщения между Россией и курортными городами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом будет обсуждаться в апреле 2018 года.

Материалы по теме Поехавшие понаехавшие Голые эмоции и поцелуи с бегемотом: что вытворяли туристы в 2017 году

Ранее сообщалось, что продажа туристических путевок в Египет для россиян начнется после новогодних праздников. Авиасообщение между Москвой и Каиром будет возобновлено с 1 февраля 2018 года.

Расстояние между Каиром и курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх туристам придется преодолевать на автобусе или лететь на самолете внутренними авиалиниями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!