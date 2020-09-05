Россиянам раскрыли правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы

Главным условием въезда россиян в Дубай, Египет и на Мальдивы станет наличие отрицательного теста на коронавирус. Правила въезда в эти страны раскрыли в Ассоциации туроператоров России.

При этом анализ на инфекцию можно сдать только в официальной лаборатории и не ранее, чем за трое суток до поездки. После прилета на отдых карантин туристам не грозит. В АТОР подчеркнули, что для прилетающих в Каир справка должна быть на английском или арабском языках, в электронном или бумажном виде, а для туристов в Дубае — на английском языке и обязательно в печатном варианте.

По прибытии в ОАЭ туристов попросят сдать еще один ПЦР-тест, предупреждает АТОР. В других странах дополнительные тесты проводятся только при появлении симптомов простуды.

При посещении одной из трех стран российским туристам потребуется медицинская страховка, которая покрывает лечение от коронавируса.

3 сентября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых Мальдивы, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай — два раза в неделю, а в столицу Мальдивской Республики Мале — два раза в неделю.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).