Россияне принялись скупать билеты на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет после сообщений о возобновлении авиаперелетов. Об этом RT рассказали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, к вечеру 3 сентября количество поисковых запросов на билеты в ОАЭ возросло в четыре раза, в Египет — в пять, на Мальдивы — в шесть раз по сравнению с их числом несколькими днями ранее.

В сервисе рассказали, что дешевле всего в сентябре обойдутся полеты в Каир: цены на авиабилеты в столицу Египта начинаются от 8,8 тысячи рублей. В Дубай в сентябре можно улететь минимум за 12,5 тысячи рублей.

При этом дороже всего обойдется отдых на Мальдивских островах. В сентябре билет в Мале будет стоить минимум 28 тысяч рублей.

3 сентября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых Мальдивы, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай — два раза в неделю, а в столицу Мальдивской Республики Мале — два раза в неделю.

Россия возобновила международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, 1 августа. Сперва рейсы осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним добавились Новосибирск, Калининград и Казань. Государствами, с которыми Россия в первую очередь восстановила сообщение, оказались Турция, Танзания и Великобритания.