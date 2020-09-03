Раскрыт список готовых к приему россиян во время пандемии стран

Опубликован список государств, готовых на особых условиях принять российских туристов во время пандемии коронавируса. Соответствующий перечень со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) раскрыли в «Российской газете».

В нем, в частности, указаны такие страны, как Абхазия, Албания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Гаити, Египет, Кения, Либерия, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Пуэрто-Рико, Руанда, Сербия, США, Тунис, Хорватия и Черногория.

При этом свободный въезд для российских граждан предусмотрен в Абхазии, Албании, Мексике, Сербии и Черногории, а в остальных странах к путешественникам выдвигаются определенные требования — к примеру, медицинская страховка, отрицательный результат теста на COVID-19, виза или обязательный двухнедельный карантин.

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«Попасть на многие мировые курорты можно и сегодня, но только чередой стыковочных рейсов и без гарантий возврата домой», — указано в материале. При этом отмечается, что в большинстве случаев попасть за рубеж можно при помощи пересадок в турецком Стамбуле.

3 сентября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых Мальдивы, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай — два раза в неделю, а в столицу Мальдивской Республики Мале — два раза в неделю.

Россия возобновила международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, 1 августа. Сперва рейсы осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним добавились Новосибирск, Калининград и Казань. Государствами, с которыми Россия в первую очередь восстановила сообщение, оказались Турция, Танзания и Великобритания.

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