Раскрыты способы улететь из России на любимый курорт богачей

Более 100 туристов из России успели отдохнуть на Мальдивах, названных ранее любимым курортом российских богачей, во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал газете «Известия» пресс-секретарь Департамента иммиграции Мальдивской Республики Мифтах Мохамед.

Несмотря на то что прямое авиасообщение пока не восстановлено, россияне находят способы побывать на островах. «Граждане прибывают на Мальдивы транзитными рейсами, в основном через Катар или Дубай», — отметил Мохамед.

Согласно раскрытым данным, только в период с 15 июля по 6 августа на островах Мальдивского архипелага побывали 135 россиян. Все они прилетели с пересадкой в Дохе (Катар), аэропорт которого не закрывался, несмотря на вспышку COVID-19, и где на пограничном контроле не требовалась справка о состоянии здоровья.

Как рассказала гендиректор франчайзингового офиса «TUI-Итальянская» Анастасия Абрамова, недавно таким образом был оформлен тур для российском семьи через Стамбул и Доху. «На контроле не было никаких проблем, на катарских авиалиниях туристам выдали защитные экраны, все пассажиры проходили термометрию», — отметила она, добавив, что семья «оценила безопасность на борту самолета, не загруженного людьми».

Абрамова пояснила, что в условиях закрытых границ дорога на Мальдивы заняла у россиян не менее 15 часов — сначала туристы три часа летели в Стамбул, где остановились передохнуть в отеле, затем их ждал пятичасовой рейс в Доху, два часа ожидания в транзитной зоне и еще пять часов перелета до Мали.

Перелеты через Дубай, отметили эксперты, усложняются необходимостью предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, проведенного не более чем за 72 часа до прибытия. В то же время авиакомпания Emirates Airlines уже начала предлагать услугу экспресс-тестов, что «значительно упрощает» процедуру.

На самих Мальдивах, по словам Мохамеда, предъявлять результаты исследования на COVID-19 не нужно, достаточно пройти контроль температуры по прилете. «Единственное изменение (...) связано с декларацией о состоянии здоровья. Прибывающие на Мальдивы туристы должны подать ее в иммиграционную службу республики за 24 часа до поездки», — подчеркнул собеседник газеты.

Он добавил, что представители местных органов здравоохранения иногда случайным образом отбирают туристов для тестирования на коронавирус, расходы при этом берет на себя правительство курорта.

Ранее сообщалось, что Мальдивы могут стать одной из следующих стран, готовых возобновить авиасообщение с Россией. Пока туристам предложили летать туда через Стамбул, откуда уже открылись более ста направлений, часть из которых доступна и для россиян.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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